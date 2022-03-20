劉亞偉答中評：中美須真誠合作化解全球危機

中評社香港3月20日電（記者 張心怡）

3月18日晚，習近平主席應約同美國總統拜登視頻通話，這是中美兩國元首時隔四個月再次“雲會晤”。美國卡特中心中國事務高級顧問、中美印象網站主編劉亞偉就此接受中評社採訪時指出，此次通話傳遞出最重要的信號是中美必須互通有無、真誠合作才能使得全球危機得到更快的解決。穩定關係、相互尊重和合作共贏是中美關係的必由之路。

“此次是兩位領導人第二次視頻通話，第一次是2021年11月15日，那次對話為穩定雙邊關係營造了很好的氛圍，但這個氛圍被美國隨後主辦的民主峰會和外交抵制北京冬奧會的決定所破壞。”劉亞偉談到，這次對話顯然比上一次對話更重要，因為不僅世界因俄羅斯悍然入侵烏克蘭進入一個新的歷史拐點，中國對此次侵略的立場也受到全世界的關注。

劉亞偉提出，此次視頻通話傳遞的最重要信號是兩國領導人均表示作為聯合國安理會常任理事國和全球第一和第二大經濟，中美必須互通有無、真誠合作才能使得全球危機得到更快的解決。

其次，中國反對戰爭，強調世界所有國家的主權和領土完整必須受到尊重。中國曾經是外國侵略的受害者，不會對類似的侵略不持反對立場。

第三，按照中方報道，美國總統拜登重申美國不尋求與中國進入冷戰，不企圖改變中國的制度，反對“台獨”。

最後，中方暗示俄羅斯發動戰爭並非一意孤行，而是因北約東擴造成的，讓俄羅斯盡快息鼓收兵的最好辦法是“系鈴人”對它的安全做出保證。中方還表示，如果美國不再居高臨下對中國的內政指手畫腳，不再挑戰中國的核心利益，中國願意更加積極地去國際社會一道盡快結束俄烏戰爭，防止人道主義災難，尋找莫斯科與歐洲鄰邦和平共處的方案。

美方此時與中方通話的動因為何？“兩個人才能跳探戈。”劉亞偉認為，不只是拜登急於要與習近平通話，後者也急切需要向西方世界的領袖表明中國對俄烏戰爭的立場。對美國來說，它必須力勸中國不要向在烏克蘭幾乎陷入泥潭的俄羅斯提供任何形式的、可以幫助其繼續作戰的援助。對中國來說，告訴美國它反對一切形式的破壞他國主權和領土完整的行為，並願與國際社會一起為盡快實現和平做出自己的貢獻。兩位領導人在這個問題上肯定有了一定的共識，否則雙方不會在各自的聲明中都指出，兩位領導人“責成兩國工作團隊及時跟進，採取實際行動，爭取中美關係重返穩定發展的軌道，為妥善解決烏克蘭危機作出各自的努力。”

劉亞偉表示，中美關係目前還處於極為嚴峻的情勢之中。拜登政府沒有對特朗普的對華政策做出任何修正，並且利用加強與新老盟國的關係對中國展開了戰略包圍與遏制。儘管中方三番五次強調中美關係的重要，但也沒有對美國關注的外交和內政問題做出“有則改之無則加勉”的姿態。然而，俄烏戰爭為兩國在國際事務中再次啟動合作提供了一個絕無僅有的機會，雙方已經煙消雲散的戰略互信只能在這樣的合作中得以恢復和加強。

劉亞偉亦強調，雙方領導人應該認識到，沒有對方的合作，天也許塌不下來，但會為“補天”而精疲力竭。美國已經沒有可以單槍匹馬維護世界和平與穩定的能力、資源和民眾支持，中國重新回到自力更生的年代也會引起過去幾十年收獲改革開放紅利的人民的不滿。