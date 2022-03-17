中国为何携手诸强调停「俄乌战事」

俄乌战事至今已近一个月，如何牵动国际体系与地缘枢纽是否发生变化，成为欧亚大陆两侧国家高度关切的议题。离岸平衡的美国、压力前沿的欧洲、慎思观望的中国、不甘寂寞的印度，以及坐处局中的俄国，合纵连横所牵动的权力与关系的双重平衡，排布着以中美关系为主的「欧亚五霸」大棋局。

以国力观之，当前以美国为最，中国次之，因此被视为最大的潜在挑战者。美欧虽跨大洋，但具备共同的自由民主价值与文化脉络，虽偶有经贸摩擦仍具身分认同；俄印南北围中，俄国输出印度的军事系统也大多优于授予中国者，印度同时有美俄支持，分散中国注意力；中俄之间既有相近的利益，但陆上边境长达4,209公里，存有复杂历史矛盾。

各种关系与形势的制约，使得中国背无倚靠，好不容易以「一带一路」远交欧非两洲，才开展出不同以往地缘政治的新境遇。如今俄乌战事，将使中欧关系蒙上变量，更使中国慎思如何调停俄乌战事。

一，美国整合盟邦 海陆围堵中俄

作为当今「一超多强」格局的美国，面对俄乌战事引动欧亚大陆两侧的震荡，更倾向以「离岸平衡」思维，联合盟邦围堵欧亚大陆可能的潜在挑战者。美国退出CPTPP后，缺少能与中国平衡地区关系的政策工具，侧重以围堵思维的QUAD制衡中国。美国虽不如以往可凭一己之力，确保地区稳定，但仍有核威慑能力与一定的传统军事力量，制衡印太局势。

今日的美国有赖盟邦同时兼顾欧亚大陆两侧场域，欧洲与印太各国加强军事国防的投入为美国所乐见。美国一方面强化盟邦的战略韧性，盘算战后重建计划，藉以拒止中国可能的经济介入，同时运用地缘政治的压力促使中国与俄国共舞，意图使中俄长期陷入「俄乌战事」而困于欧亚大陆内线，即便印度在美俄之间左右逢源，但印度更想见中国苦于捐输俄国，不时在后旁顾。

二，欧洲虽强军经武 但难解人道问题

北约的欧洲盟邦持续加强国防预算投入，以符合GDP2%的标准，德国和法国国会一改2020年前的态势，积极通过特别预算案国，德国更宣布将购入35架F-35战斗机以及15架台风战斗机。一向避世的北欧国家也一改立场，丹麦宣布提高国防预算至GDP的2%；6月还将举办公投，推翻不参与欧盟军事活动的政策。瑞典国防部长胡尔特奎斯特（Peter Hultqvist）也宣布，将增加30亿克朗的军费，加速瑞典重新武装。

欧洲各国力图强军之时，涌入欧洲的乌克兰难民是自第二战以来之最，区域团结也面临歧见。波兰总统杜达（Andrzej Duda）10日与美国副总统贺锦丽（Kamala Harris）召开记者会时说：「如果我们没有得到国际帮助，最后可能变成一场人道灾难。」难民正开始对东欧国家构成资源上的压力，亟需西欧与美国的支持。

但英国此前表示，不会为乌克兰人提供难民身分，美国至今也未有难民收容计划，长此延续尚未消化的叙利亚难民问题，加之西欧各国既有的社福预算压力，欧洲各国的财政分配与负担恐成歧见，战局恶化将加重欧洲各国中长期的人道压力和经济负担。因此欧盟实需要中美两国分头介入来争取时间，方能实现强军经武和安顿难民。

三，中国力求稳定 寻求关系平衡

中国民间对俄国一面倒的民族主义声浪虽看似政治正确，但回顾国家发展的本质，俄国主要从供应自然资源从中国获利，但欧盟已成为中国最大的外贸伙伴。今年前2月，中欧贸易比去年同期增长14.8%，达1371.6亿美元，比东盟双边贸易额多5.7亿美元，中国的经济成长动能要能实现5.5%的目标，必然得重视欧盟意见，介入俄乌战事稳定欧盟市场，才是政局稳定的核心利益。

若中国深陷立场问题与俄国共舞，势必使东欧各国重新评估「一带一路」是否弊大于利，恐遭受欧亚大陆双头遭受围堵。未来若欧洲各国与美国立场更为接近，加强检核中国对东欧的投资项目内容，经贸上恐沦「为一只北极熊，失去整片青翠繁盛的森林」。俄乌战事已伤害中国最重要的军工科技来源，若在失去欧盟市场或错过今年签署「中欧全面贸易协议」的机会，恐怕不雅于俄罗斯遭制裁的损失。

中俄之间高于国际价格的天然气管线现在成为俄国经济的救命导管，中国与欧盟在天然气问题上同样被俄国牵制，两地民间都难以为冬天付出高昂的费用。中欧双方基于相同的利害关系，为平抑天然气价格而调停或介入俄乌战事实在情理之中，中国虽不若欧洲有选举压力，但总不好在经济问题上持续失血，影响到中国稳定发展所需的局势。

四，中国自损八百 成就「新俄罗斯」?

若放任由意识形态主导中俄关系，美国与盟邦之间的价值认同也将更为深刻，中国将更难尝试解构。如今欧亚大陆另一侧的日韩两国已表达反俄声音，更不乐见中国支持俄国，韩国新政府也表达明确反中，亲俄的中国与之患，恐沦为「贫穷轴心」，中国将花费更多时间与资源实现「一带一路」的战略目标。为确保事态不会持续失控，由中国出面节制战局，接触各方回到谈判桌，符合中国利益，也给俄国停战台阶。

倘若中国选择支持俄国了结俄乌战事，地缘政治上最大得利者无非俄国。首先，「一带一路」将无法透过乌克兰路径前进东欧，终将断轨于中亚与高加索地区。中国若无限制为俄国提供经济与战略援助，未达全球外汇储备体系10%的人民币系统也将被卢布拖累，最终还要概括承受俄罗斯的呆账与国营企业欠款。俄罗斯若能成功整并乌克兰的丰富自然资源和军事科技，国力自然大增，但中国未能得寸土厘利。

五，会盟诸强调停，从中美对话开始

春秋时期的五霸要能会盟诸侯，需先以「尊王攘夷」作为义战名分，恢复遭破坏的国际秩序，重建被侵略者的家国。若要引入现有的外交叙事模式，亦可从人道问题、经济重建、社会发展等面相进行叙事工程，例如：既有的「一带一路」正是历史上丝路文化的重现，可建立有别于美国基于现实主义的世界秩序与价值体系。

即使从权力体系析论，对中国最有利的选择更不会是一边倒向俄国，而是以攸关利益的调停者身分平衡美国的离岸平衡战略，藉由美俄欧的不同关系扮演平衡者，同时边缘化印度的立场，谋求最终由中美共同领导乌克兰重建，实现取各国关系之差，求诸国利益之和。美国总统拜登与习近平3月18日的通话，便隐含背后的欧俄双方为管理中长期损害，尝试调停战事。

虽然中美根本立场迥异，且美国还具有两面大洋环绕的离岸平衡优势，但美国作为世界秩序与公共财的最大提供者，维持欧亚大陆关系与权力的平衡仍是利大于弊。为顾及欧洲盟邦重整应对所需的时间与资源，同样也使俄国受惠，但欧盟非铁板一块，比俄国更需时间整合意见和建构战略韧性，中美调停各国，于上半年画下乌俄战事的休止符，实合乎国家理性，符合各方利益。