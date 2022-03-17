俄乌战争的可能结果与中国的抉择

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Update on March 13, 2022: The following article was submitted by the author to the Chinese-language edition of the US-China Perception Monitor. The article was not commissioned by the US-China Perception Monitor, nor is the author affiliated with the Carter Center or the US-China Perception Monitor.

Written on March 5, 2022. Translated by Jiaqi Liu on March 12, 2022.

国务院参事室公共政策研究中心副理事长，上海市公共政策研究会会长，察哈尔学会学术委员会主任委员，教授、博导。

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