俄乌战争的可能结果与中国的抉择

俄乌战争是二战以来最严峻的地缘政治冲突，将产生比911事件更大的全球性后果。中国目前需要准确研判这场战争的走向及其对国际格局的影响，灵活应变，作出符合中华民族长远利益的战略抉择，为中国争取相对有利的外部环境。 俄对乌’特别军事行动’在国内引发极大的分歧，支持者和反对者势不两立。本文不代表任何一方，谨以一个学者的个人名义客观分析战争可能的后果并在此基础上提出对策，供中国最高决策层研判和参考。 一、俄乌战争的走向预测 1、普京难以达到预期目的，俄罗斯陷入困境。普京此次行动的目的，是通过闪电战击垮乌克兰，更换乌克兰领导层，培植一个亲俄政府，彻底解决乌克兰问题，并藉此转移国内危机。但闪电战失败，俄罗斯无力支撑旷日持久的战争，扩大战争的代价高昂，发动核战争将彻底站在世界的对立面且没有胜算，国内外形势也日趋不利。即使俄军付出巨大代价占领基辅并建立傀儡政府，也不意味着最后的胜利。目前普京的最佳选项是通过和谈体面结束战争，这需要乌克兰作出实质性让步，但战场上得不到的在谈判桌上也很难得到。无论如何，这一军事行动铸就了无法挽回的错误。 2、战争或进一步升级，不排除西方最后卷入战争。虽然扩大战争的代价高昂，但以普京的性格和权力，大概率不会善罢甘休，俄乌战争可能升级并超出乌克兰的范围，甚至包括核打击的选项。一旦这样，美欧也不可能置身其外，从而引发世界大战甚至核大战。如是则造成人类的巨大灾难，美国与俄罗斯亦将最后对决，而俄罗斯的军事实力无法与北约匹敌，普京将败得更惨。 3、即使俄罗斯倾其国力孤注一掷，最后勉强占领乌克兰，也是一个烫手的山芋，从此俄罗斯将背上沉重的包袱，不堪重负。在这种情况下，无论泽连斯基是否活着，乌克兰大概率会成立流亡政府与俄长期周旋，俄罗斯同时遭受西方的制裁与乌克兰境内的叛乱，战线不得不拉得很长，国内经济状况难以为继，长此以往必将被拖垮，这个 不会超过数年。 4、俄罗斯政局可能发生变化，或被西方瓦解。普京闪电战失败，俄罗斯取胜的希望渺茫，西方的制裁达到空前的程度，国内经济和民生遭受严重影响，反战和反普京力量云集，不排除俄罗斯政局发生哗变的可能性。由于俄罗斯的经济已经到了崩溃的边缘，即使没有俄乌战争的失利，普京也很难支撑下去。如果普京因内乱、政变或其他原因谢幕，俄罗斯将更不可能与西方对抗，必将屈服于西方，甚至被进一步肢解，俄罗斯的大国地位将终结。 二、俄乌战争对国际格局影响研判 1、美国将重新获得西方世界的领导权，西方内部将更加团结统一。目前舆论认为乌克兰战争意味着美国霸权的彻底崩塌，但实际上俄乌战争将意欲摆脱美国的法国、德国重新拉回到北约防卫框架，欧洲实现自主外交、自主防卫的梦想破灭。德国大幅度增加军费预算，瑞士、瑞典等国家放弃中立。’北溪二号’也被无限期搁置，欧洲对美国天然气的依赖必然增加。美欧将更加紧密构成命运共同体，美国在西方世界的领导地位得以反弹。 2、’铁幕’再次落下，不仅是从波罗的海到黑海，而且将形成西方主导的阵营与其竞争者的最后对决。西方将以民主国家和独裁国家划线，并把与俄罗斯的分歧定义为民主和独裁的斗争。新的铁幕不再以社会主义与资本主义两大阵营划线，也不局限于冷战，而是西方民主与反西方民主的生死决战。铁幕下西方世界的铁板一块，会对其他国家产生虹吸效应，美国印太战略将得以巩固，日本等国将进一步紧贴美国。美国将构建空前广泛的民主统一战线。 3、西方力量将得到明显的增长，北约将继续扩大，美国在非西方世界的影响力也将提升。俄乌战争之后，俄罗斯无论以什么方式实现政治转型，都将大大削弱世界上的反西方力量。1991年苏东剧变后的场景可能重演，意识形态终结论可能再现，第三波民主化浪潮的回潮失去动力，更多第三世界国家将拥抱西方。西方无论在军事还是在价值观和制度上都会更加拥有’霸权’，硬实力和软实力达到新的高度。 4、中国在既定框架下将更加孤立。由于上述原因，中国如果不采取措施积极应变，将遭遇美国和西方的进一步围堵。普京倒下后美国从面临中国与俄罗斯两个战略竞争对手转变为锁定中国一个进行战略遏制，欧洲将进一步与中国切割，日本成为反华急先锋，韩国进一步倒向美国，世界其他国家将不得不进行选边站并产生从众效应，台湾也将加入反华大合唱。中国不仅面临美国和北约、QUAD（美日印澳四方联盟）、AUKUS在军事上的包围，而且面临西方价值观和制度的挑战。 三、中国的战略抉择 1、中国不能与普京捆绑在一起，需要尽快切割。俄罗斯与西方冲突升级，有助于转移美国对中国的注意力，从这个意义上说中国应当乐见其成，甚至对普京予以支持，但前提是俄罗斯不能倒下。如果普京失势了，中国又与普京在一条船上，必将受其连累。除非普京在中国的支持下能够稳操胜券，但目前看这种前景十分暗淡，而且中国也没有足够的力量坚挺俄罗斯。国际政治的基本法则是’没有永恒的朋友，也没有永恒的敌人，只有永恒的利益’。面临当下的国际情势，中国只能从维护自身最大利益出发，两害相权取其轻，尽快卸下俄罗斯这个包袱。目前估计还有一、两周的窗口期，再迟中国就可能丧失回旋余地，必须当机立断。 2、避免两头不落好，放弃保持中立，选择世界主流的立场。目前中国在国际上的表态和抉择，形式上试图走中间路线，两头不得罪，包括在联合国安理会和联合国大会上都投了弃权票，以及在支持俄罗斯的同时也想安抚乌克兰。但这一立场实际上既不能满足俄罗斯的需求，也让乌克兰及其支持者和同情者感到愤怒，站到了世界多数国家的对立面。在有些情况下，表面上的中立是一种明智的选择，但不适用于这场战争，中国此次无渔翁之利可收。鉴于中国一贯主张尊重国家主权和领土完整，就只能站在世界上大多数国家一边，以免被进一步孤立。这一立场对于解决台湾问题也是有利的。 3、尽可能实现战略突围，不能被西方进一步孤立。通过与普京切割以及放弃中立立场，有助于树立中国的国际形象，并借此机会通过各种努力缓和与美国和西方的关系。尽管这很难，需要大智慧，但是未来的最佳选择。有观点认为，由乌克兰战争引发的欧洲地缘政治之争将大大延缓美国从欧洲向印太地区进行战略转移，对此不能过于乐观。美国国内已经有呼声：欧洲很重要，但是中国更重要，美国的首要目标是遏制中国成为印太地区的主导力量。在此情况下，如何利用俄乌战争做适度战略调整，尽一切可能改变美国对中国的敌视态度，并进而摆脱孤立局面，是中国面临的头等大事。底线是防止美国和西方对中国进行连带制裁。 4、制止世界大战及核战争爆发，为世界和平作出不可替代的贡献。由于普京已经明确要求俄罗斯战略威慑力量进入特殊战备状态，俄乌战争有可能走向失控。得道多助，失道寡助，如果俄罗斯挑起世界大战甚至核大战，必将冒天下之大不韪。面对这一危局，同时为了体现中国作为负责任大国的积极作用，中国不仅不能与普京站在一起，而且应当采取明确行动，竭力阻止普京的可能的冒险。中国是世界上唯一具有这种能力的国家，必须发挥这一独特优势，普京离开中国的支持大概率只能结束战争，至少不敢贸然升级战争。由此，中国必将赢得国际上的普遍赞赏，不仅有助于摆脱被进一步孤立的局面，而且为维护世界和平立下了头功，并从中或可为改善与美国和西方的关系找到契机。 【写于2022年3月5日。胡伟系国务院参事室公共政策研究中心副理事长，上海市公共政策研究会会长，察哈尔学会学术委员会主任委员，教授、博导。延伸阅读，点击这里查阅作者文章’邓小平是如何统筹国内国际两个大局的？’】